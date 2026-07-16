«Живу в рассаде»: Зудин о загородной жизни

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 35 0

Артист очень любит деревню и хвалится яблонями, черешней и вишней на своем участке.

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Илья Зудин: я загородный житель, очень люблю Подмосковье

Солист группы «Динамит» Илья Зудин признался, что предпочитает жизнь за городом и с удовольствием проводит время на своем участке. Артист рассказал о саде, урожае и любви к природе. Об этом Илья Зудин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

Музыкант отметил, что давно выбрал для себя загородный образ жизни и считает Подмосковье одним из самых красивых мест.

«Я вообще живу в Рассаде. Я загородный житель, я очень люблю Подмосковье. Считаю, что это самое красивое вообще место на планете Земля», — рассказал Зудин.

По словам артиста, на его участке растут различные растения и плодовые деревья. Особое место в саду занимают любимые пионы, а также яблони, черешни и вишни.

«У меня растут две черешни, две вишни, пять яблонь. Собираем яблоки», — поделился певец.

Зудин подчеркнул, что ему ближе спокойная жизнь вдали от городской суеты. Артист рассказал, что особенно ценит возможность быть ближе к природе.

«Я люблю загородную жизнь. Я очень люблю природу, речку, лес, вообще свежий воздух. Просыпаешься — птички чирикают, класс», — отметил лидер группы «Динамит».

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«Живу в рассаде»: Зудин о загородной жизни

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