Армия России ударила по украинским сухогрузам в порту «Черноморск»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Также были атакованы корабли в Николаевской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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ВС РФ с помощью БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по сухогрузам в порту Черноморск

ВС РФ с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

«Расчеты БПЛА „Герань-4 сикер“ ударили по сухогрузам в порту „Черноморск“ Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удар по газонаполнительной станции в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, объект находился в селе Надиевка Днепропетровского района и был отнесен к важным энергетическим объектам Украины. Удар по станции был нанесен с помощью беспилотника. После атаки на территории объекта начался пожар.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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