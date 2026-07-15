Посол Мирошник: убийство главного инженера ЗАЭС станет шагом к эскалации

Убийство Киевом главного инженера ЗАЭС — это шаг к эскалации на пути ядерного террора. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора. Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе», — отметил дипломат.

Реакция на совершенный теракт со стороны ядерных держав, добавил Мирошник, будет показательна. Она продемонстрирует уровень стремления государств уберечь мир от ядерной катастрофы. А именно на нее нацелен диктаторский режим в Киеве, резюмирует посол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный инженер Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александр Яковлев убит в результате удара ВСУ. Известно, что беспилотник неприятеля атаковал его служебную машину, также погиб водитель.

Россия ждет, в том числе, от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции.

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