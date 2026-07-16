«Собрать легенд»: Олег Майами предложил «Ранеткам» неожиданный эксперимент

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 14 0

Артист рос на творчестве девушек и до сих пор с удовольствием исполняет их известную композицию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/miamioleg_official; 5-tv.ru

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Олег Майами признался в любви к «Ранеткам» и предложил им совместный трек

Певец Олег Майами предложил группе «Ранетки» выпустить совместный трек, но с одним очень важным условием. Свое обращение к бывшим участницам музыкального коллектива исполнитель опубликовал на своей странице в социальной сети.

Такая идея возникла у Олега после сообщения поклонницы. Девушка, побывавшая на его недавнем концерте в Санкт-Петербурге, задалась вопросом о возможной коллаборацией с «Ранетками». Сам артист поддержал идею с совместным «фитом», но только если группа ради такого вновь соберется всем составом.

«Я с кайфом при одном условии — если весь состав группы „Ранетки“ воссоединится. <…> Только при таком раскладе, с удовольствием. Чтобы подарить таким же как и я людям, которые росли на вас, чуть-чуть ностальгии», — сказал Майами.

Исполнитель также признался, что рос на творчестве девушек и до сих пор с удовольствием поет их известный хит «Просто мы такие детки». Он добавил, что ждет от экс-солистка группы обратной связи.

«Как думаете, реально собрать легенд?» — задался вопросом Майами после публикации ролика.

Ранее одна из «ранеток» Анна Руднева ждет третьего ребенка. При этом пол 36-летняя артистка отказалась раскрывать.

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