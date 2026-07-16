Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче первенства подопечные Лионеля Скалони одержали победу над командой Англии со счетом 2:1.

Первый тайм встречи завершился без голов, однако во второй половине англичане открыли счет — на 55-й минуте отличился нападающий Энтони Гордон. Однако в концовке игры аргентинцы забили два мяча и прошли дальше. В составе победителей голы на свой счет оформили Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2-я).

«Небесно-голубые» вышли в финал мундиаля второй раз подряд. В 2022 году на чемпионате мира в Катаре сборная в серии пенальти выиграла у команды Франции и в третий раз в своей истории завоевала заветный трофей. В этом году в решающем матче им предстоит побороться с действующим чемпионом Европы — сборной Испании. Финал пройдет 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в штате Нью-Джерси.

Англичане сыграют в матче за третье место против французов, которые накануне уступили испанцам со счетом 0:2. Поединок между двумя командами примет «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

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