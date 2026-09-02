«Придти» больше нельзя: филологи поставили точку в вопросе написания популярного слова

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Когда-то в русском языке существовало сразу несколько вариантов написания.

Как правильно писать слово прийти

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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В Институте Пушкина назвали написание слова «прийти» единственно верным

В современном русском языке единственным правильным вариантом написания является слово «прийти» с буквой «й». Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

По словам специалиста, такая форма закреплена в Толковом словаре государственного языка Российской Федерации 2025 года, созданном сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета. Норма написания «прийти» была установлена в 1956 году решением Орфографической комиссии Академии наук СССР.

До этого в русском языке использовались три варианта: «прийти», «придти» и «притти». Комиссия занималась унификацией правил правописания и в итоге закрепила форму с буквой «й».

Выбор именно этого варианта связан с аналогией с другими глаголами с приставками: «зайти», «дойти», «уйти», «отойти». В настоящее время написание «придти» не соответствует нормам современного русского литературного языка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слово «очень» оказалось лидером по количеству синонимов в русском языке. Заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская рассказала, что у этого наречия насчитывается около 100 близких по смыслу вариантов. Среди них есть нейтральные и литературные слова — «крайне», «весьма», «чрезвычайно», разговорные — «страшно», «жутко», «чертовски», а также просторечные и устаревшие формы, включая «дюже», «оченно», «вельми» и «зело».

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