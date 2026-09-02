Помогут похудеть? Чем опасна газировка без сахара

Эндокринолог Барредо рассказала об опасности газировки без калорий

Зачастую люди, которые привыкли к газировкам и начали следить за образом жизни, переходят на аналогичные напитки без сахара. Логика большинства худеющих проста и понятна — отказ от сладкого рекомендуют все специалисты. Переход на так называемые «Лайт» и «Зеро» кажется прекрасной альтернативой по заявлениям производителей. Так ли безопасны напитки без калорий, действительно ли калорий там ноль и для кого такие газировки противопоказаны, рассказала 5-tv.ru врач-эндокринолог и диетолог Алена Барредо.

Сколько все-таки калорий?

Калорий в баночке действительно около нуля, но есть важная деталь.

«На самом деле, да, там почти ноль калорий. Интерес в том, что часто в такие напитки добавляют не очень хорошие сахарозаменители, которые действуют на сосудистую стенку нисколько не меньше, чем обычная фруктоза или глюкоза. Такой же токсический эффект, а иногда и сильнее. Они давно запрещены в других странах, но у нас почему-то можно», — пояснила Барредо.

Кому такие напитки строго запрещены

Специалист назвала длинный список ограничений. Не рекомендуются напитки «Зеро» людям с сахарным диабетом, нарушенным обменом веществ, лишним весом, проблемами с печенью, жировым гепатозом, метаболическим синдромом нарушенного обмена веществ и даже людям с подвижной психикой — быстрые углеводы перегружают нервную систему.

«На самом деле это все не про здоровье», — утверждает эндокринолог.

Чем заменить газировку

Врач рекомендовала любителям сладкой газировки перейти на свежевыжатый сок. Кроме фруктозы, глюкозы, он содержит клетчатку и витамины, полезные для организма.

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