Дождь или тепло? Какая погода будет в Москве на День города

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 45 0

Стоит приготовиться к порывистому ветру.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Синоптик Ильин: на выходных температура воздуха в Московской области понизится

Синоптик Александр Ильин дал прогноз погоды на выходные 5 и 6 сентября в Москве. По его словам, жителей столицы ожидают дожди, усиление ветра и понижение температуры.

«Температура воздуха в Московской области под влиянием циклона и дождей будет понижаться до 12-17 градусов. То есть это тот максимум, который стоит ждать», — рассказал Ильин в беседе с 5-tv.ru.

Синоптик отметил, что днем в Москве температура может достигать 16-18 градусов, а в ночные часы ожидается 9-11 градусов тепла. По его словам, осадки пройдут в оба выходных дня, местами возможны сильные дожди, а скорость ветра составит пять-десять метров в секунду.

«В ночные часы от от пяти до десяти миллиметров, в дневные часы тоже от пяти до десяти, но местами по области до 15 миллиметров осадков может выпасть. И порывистый ветер 6—11 метров в секунду, до 15 метров в секунду порывы. Это у нас в субботу», — сообщил специалист.

Ильин добавил, что атмосферное давление в субботу снизится до 734 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье немного повысится — почти до 740 миллиметров ртутного столба. При этом в воскресенье ветер станет слабее, а дожди будут менее интенсивными.

«В воскресенье ветер немного поспокойнее будет, четыре-девять метра в секунду. И дождь немножко так утихомирится», — отметил синоптик.

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