МИД РФ: убийство Яковлева — попытка Киева подорвать безопасность работы ЗАЭС

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

В ведомстве напомнили об угрозе присутствия боевиков ВСУ возле ядерного объекта.

Убит главный инженер ЗАЭС — реакция МИД России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

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Атака боевиков ВСУ на Запорожскую АЭС и убийство ее главного инженера Александра Яковлева — новая попытка киевского режима поставить под угрозу безопасную работу станции и вызвать страх среди сотрудников объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве заявили, что представители Банковой считают, что такие преступные действия позволят им надавить на Россию. Кроме того, в МИД напомнили об очередном шантаже западных хозяев.

«В свою очередь, страны Запада готовы поощрять Банковую, вне зависимости от степени безумия ее действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты», — говорится в заявлении.

В министерстве также указали на риски присутствия киевских боевиков возле ядерного объекта. В МИД добавили, что Москва продолжит обеспечивать защиту АЭС от действий киевского режима, руководствуясь своим законодательством и международными обязательствами.

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был убит в результате удара украинского беспилотника по его служебной машине. Жертвой атаки также стал его водитель. Гибель Яковлева уже осудил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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