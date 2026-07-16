Атака боевиков ВСУ на Запорожскую АЭС и убийство ее главного инженера Александра Яковлева — новая попытка киевского режима поставить под угрозу безопасную работу станции и вызвать страх среди сотрудников объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве заявили, что представители Банковой считают, что такие преступные действия позволят им надавить на Россию. Кроме того, в МИД напомнили об очередном шантаже западных хозяев.

«В свою очередь, страны Запада готовы поощрять Банковую, вне зависимости от степени безумия ее действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты», — говорится в заявлении.

В министерстве также указали на риски присутствия киевских боевиков возле ядерного объекта. В МИД добавили, что Москва продолжит обеспечивать защиту АЭС от действий киевского режима, руководствуясь своим законодательством и международными обязательствами.

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был убит в результате удара украинского беспилотника по его служебной машине. Жертвой атаки также стал его водитель. Гибель Яковлева уже осудил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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