Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Он отметил, что атака на объект и гибель его сотрудника создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Гросси призвал немедленно прекратить нападения на атомную станцию и инфраструктуру, расположенную недалеко от нее.

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб в результате удара Вооруженных сил Украины по служебной машине, в которой он находился. Жертвой атаки боевиков также стал водитель автомобиля. По словам, главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, вся жизнь Яковлева была связана именно с атомной энергетикой.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник, комментируя гибель Яковлева, заявил, что киевский режим своими действиями идет по пути эскалации. Он также добавил, что реакция международного сообщества наглядно покажет уровень его стремления исключить вариант с ядерной катастрофой, чего хочет Украина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.