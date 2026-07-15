Убийство главного инженера ЗАЭС осудили в МАГАТЭ

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

Гросси призвал к прекращению ударов по ядерному объекту и расположенной рядом инфраструктуре.

Убит главный инженер ЗАЭС — реакция МАГАТЭ

Фото: www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Он отметил, что атака на объект и гибель его сотрудника создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Гросси призвал немедленно прекратить нападения на атомную станцию и инфраструктуру, расположенную недалеко от нее.

Главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев погиб в результате удара Вооруженных сил Украины по служебной машине, в которой он находился. Жертвой атаки боевиков также стал водитель автомобиля. По словам, главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, вся жизнь Яковлева была связана именно с атомной энергетикой.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник, комментируя гибель Яковлева, заявил, что киевский режим своими действиями идет по пути эскалации. Он также добавил, что реакция международного сообщества наглядно покажет уровень его стремления исключить вариант с ядерной катастрофой, чего хочет Украина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.96
0.47 88.91
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:50
«Адский клуб продленного дня»: воспитатель годами насиловал детей
23:39
Адвокат Анны Новиковой объяснил, почему считает ее преследование необоснованным
23:23
Роды за решеткой: беременная сотрудница школы распространяла детскую порнографию
23:08
Убийство главного инженера ЗАЭС осудили в МАГАТЭ
23:05
«Расскажу маленькую тайну»: Зудин о здоровье
22:40
Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
«Дома скучно»: Шура о трудоголизме
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео