Марина Колесникова: биоревитализация не стоит денег и дает краткий эффект

Биоревитализация — бесполезная процедура, не стоящая своих денег. Об этом сообщила косметолог Марина Колесникова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Зловещие мертвецы. Пекло».

Эксперт отметила, что, хотя биоревитализация никак не влияет на гормональный фон, для многих пациентов она оборачивается напрасной тратой времени и средств.

«Гормонально ничего мы не нарушаем, но я считаю, что это пустая трата денег, пустая трата времени. Это лично мое мнение, лично моя позиция», — заявила специалист.

Врач считает, что процедура в первую очередь носит коммерческий характер и дает лишь кратковременный эффект в виде увлажнения клеток, вызывая зависимость. При этом она подчеркнула, что биоревитализация не способна замедлить старение и устранить токсичность кожи.

Колесникова сказала, что такая процедура больше подойдет молодым девушкам, нежели женщинам больше 40-50 лет. По ее словам, при биоревитализации у возрастных пациенток есть риск столкнуться с отечностью и одутловатостью.

«Женщина ухоженная, красивая, а вот что-то в ней не то — как будто бы она много воды с вечера, может быть, выпила или более чего-то горячительного часто принимает. Поэтому есть такие моменты, то есть дают отеки и не всегда дают положительную динамику», — добавила врач.

Колесникова призвала заботиться о здоровье внутреннего организма, так как именно от него зависит состояние кожи не только на теле, но и на лице.

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