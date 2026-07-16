Украина рискует остаться без тепла и света зимой
Речь идет не о кратковременных отключениях.
Фото: www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko
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Возможные новые повреждения объектов энергетической инфраструктуры грозят Украине продолжительным кризисом в водо- и электроснабжении. Об этом в беседе с журналистом сообщил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Он отметил, что жители страны могут лишиться ключевых коммунальных услуг в случае новых проблем в энергетической сфере. При этом глава Союза подчеркнул, что речь идет о перебоях с длительностью в несколько недель.
«Мы будем сидеть без тепла, без электроэнергии, как в прошлом году, как в этом году. Днями, неделями будем сидеть без света, без воды, без тепла. Это факт», — заявил Попенко.
По его словам, предстоящий зимний сезон для Украины будет «долгим». Он предрек повреждения тепловых электростанций и электроподстанций.
Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении газораспределительной станции — одного из ключевых энергетических объектов Украины, расположенного на территории Днепропетровской области.
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