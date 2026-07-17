Силы ПВО за ночь сбили 243 украинских беспилотника над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 16 на 17 июля поразили 243 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило оборонное ведомство в мессенджере МАКС.

БПЛА были поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Орловской, Курской, Ростовской, Тульской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного моря.

Ранее силы ПВО сбили 375 целей над регионами России.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) по денацификации и демилитаризации Украины. Причем для ударов боевики используют не только беспилотники, но и ракеты.

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