Военно-морская авиация России отмечает 110 лет со дня основания

Уничтожение врага идет и на море, где противник активно использует безэкипажные катера. И если с суши по ним бьют барражирующие боеприпасы «Ланцет», с воздуха беспилотники ВСУ топит уже наша военно-морская авиация. Кстати, сегодня исполняется 110 лет со дня ее основания. О героях, которые одновременно защищают наши морские и воздушные рубежи — Кирилл Солодков.

Подготовка к вылету отточена до автоматизма. Военные техники заряжают авиационные пушки ударных Ка-27 и Ми-24. Заправляют в специальные автоматы неуправляемые ракеты. И хищная стая вертолетов Балтийской флотилии поднимается в воздух. Наша съемочная группа — в составе экипажа многоцелевого Ми-8. Плотной группой движемся на северо-запад, в сторону потенциального противника. Летчикам предстоит отработать защиту флота от морских дронов. Это новый и чрезвычайно опасный вид ударного оружия.

«С воздуха море кажется бескрайним и пустынным. Отыскать в этой синеве быстроходный миниатюрный катер — все равно что найти иголку в стоге сена», — сообщил корреспондент Кирилл Солодков.

Сценарий продиктован реальными боевыми действиями. Появление малозаметных, скоростных, да еще и дистанционно управляемых роботов-камикадзе в корне меняет тактику ведения войны не только на суше, но и на море.

«Задача экипажа — не только обнаружить цель, но и уничтожить из штатного вооружения. В случае безэкипажных катеров вся операция занимает несколько секунд», — добавил Кирилл Солодков.

И это лишь одна из задач морской авиации. Тенденция тревожная: экипажам все чаще приходится патрулировать акваторию вблизи Куршского и Калининградского заливов. Активность западной разведки, признают офицеры, в этом районе существенно выросла.

«Видел норвежский разведчик, видел финские корабли, также видел польские периодически. Как правило, они при виде нас начинают уходить дальше — либо дальше от нейтральной воды, либо ближе к своей границе, госгранице», — сказал командир вертолета Ми-8 Константин.

Символично, но история военно-морской авиации России началась именно здесь, над Балтикой. Первая мировая. Воздушные лодки М-9 конструктора Григоровича сошлись в бою с немецкими аэропланами. Два самолета противника тогда сбили, еще два заставили развернуться. С тех пор войска, сумевшие укротить обе стихии, прошли долгий путь, полный славных побед.

И сегодня военно-морские летчики выполняют задачи, с которыми кроме них никто не справится. Денис — командир противолодочного Ка-27 — один из тех, кто в составе конвоев защищает наши танкеры от западного пиратства в водах Атлантики и Средиземного моря.

«Больший ажиотаж, наверное, наше появление вызывало у Великобритании и Франции. Испания выполняла радиоэлектронную борьбу по нашему кораблю для того, чтобы оставить нас без связи. На провокацию откровенно не идут, потому что увидят, что идет боевой корабль, и прошло достаточно хорошо — ни один корабль не был задержан», — сказал командир вертолета корабельной противолодочной эскадрильи Денис.

Морская авиация по сути — глаза и уши флотилии. Дальность полета порой достигает пятиста километров, а посадка на ограниченную площадку, да еще и в шторм, требует от летчиков филигранного мастерства.

«Техника безотказная, она показывает себя очень хорошо для тех задач и условий, в которых она работает. Скажем, на нее молиться и молиться», — сказал летчик-штурман вертолетной эскадрильи Иван.

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