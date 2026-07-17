Российские войска поразили объекты портовой сети ВСУ в Одесской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 48 0

Уничтожены портовые узлы, на которых хранили и распределяли военные грузы.

Какие объекты ВСУ поразили российские войска

Фото: © РИА Новости/Вадим Галыгин

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Российские войска ночью продолжили наносить удары по портовой сети Вооруженных сил Украины (ВСУ) в портах Одесса и Черноморск Одесской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры», — сообщили на канале ведомства в мессенджере МАКС. 

Целями атаки стали портовые узлы, на которых хранили и распределяли военные грузы ВСУ, а также топливо и смазочные материалы для боевиков киевского режима. Кроме того, поражены мастерские по выпуску и сборке ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, в порту Черноморска поражено специализированное противопожарное судно.

Ранее БПЛА «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ в зоне СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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