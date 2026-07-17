Бойцы группировки «Север» уничтожили украинские склады с топливом

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В Запорожской области расчеты «Акаций» и «Градов» наносят удары по позициям ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Склады с боеприпасами и топливом для нужд ВСУ взрываются сейчас у линии боевого соприкосновения. В зоне действия нашей «Северной группировки» в Харьковской области бойцы методично выводят из строя командные пункты и точки запуска вражеских беспилотников, бронетехнику и места хранения горюче-смазочных материалов.

В Запорожской области успешно действует «Восточная группировка». Операторы дронов находятся в тесной связке с артиллерией.

Заметив передвижение боевиков, воздушная разведка передает координаты на землю, после чего в бой вступают самоходные гаубицы «Акация» и реактивные системы «Град».

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