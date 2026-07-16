ВС РФ продвигаются на Краснолиманском направлении

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Зенитчики и дроны-перехватчики сбивают цели в темноте.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Еще одно «горячее» направление спецоперации — Краснолиманское. Каждый день и каждую ночь здесь несут дежурство наши стрелки-зенитчики и операторы беспилотников. И хотя некоторые дроны-перехватчики собираются прямо в окопах, противник оказывается бессилен перед ними.

О ситуации на передовой и армейской смекалке, которая позволяет нашим бойцам всегда быть на шаг впереди, — военкор «Известий» Денис Кулага.

Эксклюзивные и кажущиеся фантастическими кадры ночной работы защитников неба Донбасса. Вой двигателей вражеских беспилотников заполняет все пространство, а в небе — непроглядная тьма. И в таких условиях зенитчики 25-й армии группировки войск «Запад» ухитряются найти цель и обезвредить ее.

Ночная работа идет как с земли, так и с воздуха. Перехватчики один за другим поражают цели. Наш маленький дрон легко догоняет БПЛА противника и сбивает. А уже с наступлением утра нам раскрывают маленький секрет минувшего воздушного боя.

«И даже в такой рутинной и опасной работе наши военнослужащие находят время для творчества. Тем более для творчества, помноженного на армейскую смекалку. В моих руках — образец беспилотника-перехватчика, созданного просто в окопах. Там вывели сначала чертежи, потом собрали на 3D-принтере и получили готовую, усовершенствованную модель для перехвата вражеских БПЛА. Высокая скорость, простота в управлении и, главное, отвечает всем современным требованиям фронта», — сообщил корреспондент Денис Кулага.

«Достоинством данного аппарата являются простота изготовления, невысокая стоимость изготовления, а также возможность изготовления его из возможных трофейных различных комплектующих», — сказал военнослужащий группировки войск «Запад» ВС России с позывным «Восток».

Маневренный и недорогой по себестоимости перехватчик, плюс слаженная работа огневых групп, помогает нашим войскам перехватить инициативу. Там, где противник сделал ставку на БПЛА, мы отвечаем дальнобойными снарядами. Грамотная маскировка самоходок, да еще и с огневым прикрытием, позволяет практически безопасно работать по противнику.

И результат не заставил себя ждать. Благодаря слаженной работе всех подразделений 25-й общевойсковой армии штурмовые группы ежедневно отбрасывают врага от Красного Лимана. Там, где противник сделал ставку на беспилотники, наши военные ответили армейской смекалкой, стальными нервами и волей к победе. И это заслуга каждого — от зенитчика до оператора дрона, от конструктора в окопе до наводчика «Мсты».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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