«Сексуальная фантазия»: две школьницы избили вооруженного насильника

New York Post: две школьницы избили вооруженного насильника

Две американские школьницы сумели дать отпор злоумышленнику, который пытался похитить их и изнасиловать в парке штата Коннектикут. Об этом сообщило New York Post.

По данным полиции, 23-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на подростков, угрожая им расправой и ограблением. Преступник попытался затащить жертв в лесную чащу, хватая их за волосы и применяя удушающие приемы.

Однако школьницы проявили невероятную волю к спасению. Пока одна из них пыталась вырваться из рук маньяка, вторая начала забрасывать нападавшего массивными камнями.

Точные попадания в голову заставили преступника ослабить хватку, что позволило обеим подругам убежать и вызвать помощь.

Согласно материалам следствия, мужчина вел бродячий образ жизни и фактически проживал в своем автомобиле. После задержания он признался в содеянном.

Злоумышленник заявил, что нападение было частью его «сексуальной фантазии», вызванной одержимостью агрессивным порно.

Прокурор Уотербери Морин Платт во время судебного заседания назвала произошедшее ужасающей сценой. Он отметил, что девочки находились в смертельной опасности.

На снимке из полицейского участка злоумышленник запечатлен с объемной белой повязкой на голове — последствием ударов камнями, которые нанесли ему оборонявшиеся девочки.

Сейчас задержанному предъявлен внушительный список обвинений, включающий покушение на сексуальное насилие, незаконное лишение свободы, нападение, удушение и ношение опасного оружия.

Суд установил для него залог в размере 250 тысяч долларов.

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