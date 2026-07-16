«Сексуальная фантазия»: две школьницы избили вооруженного насильника
Злоумышленник также угрожал им расправой и ограблением.
Фото: 5-tv.ru
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New York Post: две школьницы избили вооруженного насильника
Две американские школьницы сумели дать отпор злоумышленнику, который пытался похитить их и изнасиловать в парке штата Коннектикут. Об этом сообщило New York Post.
По данным полиции, 23-летний мужчина, вооруженный ножом, напал на подростков, угрожая им расправой и ограблением. Преступник попытался затащить жертв в лесную чащу, хватая их за волосы и применяя удушающие приемы.
Однако школьницы проявили невероятную волю к спасению. Пока одна из них пыталась вырваться из рук маньяка, вторая начала забрасывать нападавшего массивными камнями.
Точные попадания в голову заставили преступника ослабить хватку, что позволило обеим подругам убежать и вызвать помощь.
Согласно материалам следствия, мужчина вел бродячий образ жизни и фактически проживал в своем автомобиле. После задержания он признался в содеянном.
Злоумышленник заявил, что нападение было частью его «сексуальной фантазии», вызванной одержимостью агрессивным порно.
Прокурор Уотербери Морин Платт во время судебного заседания назвала произошедшее ужасающей сценой. Он отметил, что девочки находились в смертельной опасности.
На снимке из полицейского участка злоумышленник запечатлен с объемной белой повязкой на голове — последствием ударов камнями, которые нанесли ему оборонявшиеся девочки.
Сейчас задержанному предъявлен внушительный список обвинений, включающий покушение на сексуальное насилие, незаконное лишение свободы, нападение, удушение и ношение опасного оружия.
Суд установил для него залог в размере 250 тысяч долларов.
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