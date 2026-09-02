Собянин: столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире

В Москве завершили строительство второго корпуса единого диспетчерского центра (ЕДЦ) «Московский транспорт». После запуска нового здания специалисты смогут в режиме реального времени корректировать работу наземного транспорта с учетом ситуации на дорогах и движения других видов транспорта. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Комплекс из двух зданий станет крупнейшим в Европе современным центром управления городским транспортом.

«Единый диспетчерский центр „Московский транспорт“ на треть повысил эффективность работы специалистов. Первое здание ЕДЦ было открыто в 2019 году для управления работой метро, МЦК, МЦД и трамваев. Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных и пунктуальных в мире — во многом благодаря слаженной работе диспетчеров», — написал мэр Москвы.

После размещения подразделений информационного центра в новом корпусе сотрудники смогут оперативно передавать данные в сервисы правительства Москвы и партнеров, включая геосервисы, а также чат-бот и контакт-центр «Московский транспорт». Это позволит быстрее информировать пассажиров, а скорость передачи информации увеличится в два раза.

Первый корпус ЕДЦ, открытый в 2019 году, позволил повысить производительность диспетчеров рельсового транспорта на 35%. После ввода второго здания специалисты, отвечающие за наземный транспорт, смогут увеличить эффективность работы на 30%а взаимодействие между службами станет быстрее в четыре раза.

«В режиме реального времени диспетчеры будут корректировать маршруты и расписание автобусов и электробусов, подстраиваясь под движение других видов транспорта. Точность соблюдения графика и интервалов движения автобусов и электробусов вырастет примерно на 20%», — написал Сергей Собянин.

В новом корпусе также разместятся сотрудники, отвечающие за безопасность метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, речного транспорта и других направлений. Это позволит улучшить взаимодействие между подразделениями транспортного комплекса и сократить время реагирования на происшествия.

Кроме того, в здании создадут учебные классы для подготовки диспетчеров. Специалисты смогут обучаться на основе данных о работе транспорта в режиме онлайн, а процессы обучения, повышения квалификации и проверки знаний будут объединены с рабочими процессами.

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