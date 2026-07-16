Зеленая масса: легенда о лох-несском чудовище обрела новые доказательства

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

На сегодняшний день общее число свидетельств о монстре достигло 1172 случаев.

Существует ли лох-несское чудовище на самом деле: аргументы

Фото: 5-tv.ru

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Metro: легенда о лох-несском чудовище обрела новые доказательства

Неизвестная зеленая масса была зафиксирована на камеру в водах озера Лох-Несс 23 июня, что спровоцировало очередную волну слухов о существовании легендарного чудовища. Об этом сообщило Metro.

Очевидцем инцидента стала туристка Шэрон Херберт, которая находилась на борту прогулочного судна. Женщина изначально планировала запечатлеть руины замка Уркарт, но в кадр попал загадочный объект, скрывавшийся прямо под поверхностью воды.

Фотография была передана в реестр доказательств существования лох-несского чудовища. Причем даже опытный капитан экскурсионного катера не смог найти разумного объяснения увиденному.

Этот инцидент стал седьмым случаем предполагаемого обнаружения Несси с начала 2026 года. Активность вокруг мифического существа в текущем году значительно возросла по сравнению с прошлым периодом.

В реестре зафиксировано, что за весь 2025 год очевидцы сообщали о монстре лишь шесть раз лично и четыре раза онлайн. На сегодняшний день общее число свидетельств за всю историю наблюдений достигло 1172 случаев.

Несмотря на скептицизм ученых, опровергающих существование крупного животного в озере, тысячи людей ежегодно прибывают в этот регион в надежде на сенсацию.

Ранее исследователи предполагали, что за фигуру монстра люди часто принимают «стоячие волны» или другие природные феномены.

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