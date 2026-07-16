Парад планет и затмение: россияне увидят сразу три астрономических события в один день

Астроном Веселков: россияне увидят сразу три астрономических события в августе

Жители России станут свидетелями сразу трех масштабных небесных событий, которые произойдут в течение одного дня, 12 августа 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова.

Программа астрономического праздника начнется еще до рассвета, когда в одну линию выстроятся сразу шесть небесных тел: Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, а также Уран и Нептун.

По словам Сергея Веселкова, четыре наиболее яркие планеты можно будет рассмотреть без специальной оптики. При этом для поиска Урана и Нептуна любителям звездного неба понадобятся бинокли или телескопы.

Наблюдать это редкое сочетание можно будет на протяжении недели после 12 августа. Днем того же дня ожидается полное солнечное затмение.

Тень Луны полностью закроет Солнце для наблюдателей из Гренландии, Исландии и некоторых стран Европы. На российской территории полноценно увидеть это явление получится лишь на небольшой части полуострова Таймыр, в то время как в остальных регионах будут доступны лишь частные фазы.

Финальным аккордом уникальных суток станет пик метеорного потока Персеиды. Условия для наблюдения за «падающими звездами» будут близки к идеальным, так как максимум активности метеоров совпадает с периодом новолуния. Отсутствие лунного света позволит увидеть на темном небосводе от 100 до 120 ярких вспышек в час.

Эксперты отмечают, что наиболее высокая интенсивность потока будет зафиксирована в предутренние часы, что дает преимущество жителям западных областей страны.

В Сибири, например в Красноярске, из-за географического положения и времени захода солнца увидеть солнечное затмение не удастся, зато ночной метеорный дождь обещает быть впечатляющим зрелищем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.