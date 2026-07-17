Когда эмоции зашкаливают: как справиться с тревожностью из-за задержки авиарейса

Часы ожидания в аэропорту способны выбить из колеи даже самого уравновешенного путешественника.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Психолог Сулим рассказала о лайфхаках против тревожности при задержке авиарейса
Задержка авиарейса — это всегда удар по планам и психике. Вместо долгожданного отпуска или важной встречи пассажир получает часы томительного ожидания и стресс. Кандидат социологических наук, юнгианский аналитик Софья Сулим в беседе с URA.RU объяснила, как пережить эту неприятность без потери самообладания.
По словам эксперта, паника возникает из-за разрушения привычного сценария и чувства потери контроля. В кровь выбрасывается адреналин, мешая рационально мыслить. Чтобы успокоиться, психолог советует сменить установку на «все к лучшему».
Она также рассказала о том, что нужно сосредоточиться на том, что пассажир может сделать прямо сейчас: оценить риски, перенести дела или занять себя давно отложенными задачами.
«Необходимо вспомнить, до чего у вас не доходили руки, и сделать это — позвонить близким и узнать новости, посмотреть фильм, начать читать новую книгу», — посоветовала эксперт.
Когда эмоции зашкаливают, вернуть контроль помогает дыхательная практика «по квадрату»: вдох, задержка и выдох на четыре счета. Повторив цикл четыре-шесть раз, можно быстро снять острую тревогу и обрести ясность ума.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие болезни могут скрываться под видом психического расстройства.
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