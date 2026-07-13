Вовсе не депрессия: какие болезни могут скрываться под маской психического расстройства

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 64 0

Слабость, апатия и отсутствие сил иногда сигнализируют о совсем других проблемах со здоровьем.

С какой болезнью можно перепутать депрессию: симптомы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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КМН Станкевич: под маской депрессии может скрываться анемия

Жалобы на постоянную усталость, тревожность, потерю мотивации и снижение концентрации могут быть связаны не только с депрессией, но и с рядом нарушений в работе организма. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач Любовь Станкевич в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметила, что похожие симптомы возникают при анемии, дефиците железа, витаминов D и B12, нарушениях работы щитовидной железы, сбоях углеводного обмена, хроническом воспалении, а также изменениях уровня кортизола или магния. 

По словам эксперта, опасно самостоятельно делать вывод, что причиной плохого самочувствия стала именно депрессия, не исключив другие заболевания. Она подчеркнула, что похожие проявления могут быть следствием различных патологических процессов, поэтому пациенту необходимо пройти обследование. При этом Станкевич указала, что появление суицидальных мыслей, потеря самоконтроля, агрессивное поведение или резкое ухудшение состояния, когда человек не способен подняться с постели, требуют незамедлительного обращения к специалисту.

Станкевич добавила, что комплексная диагностика помогает своевременно выявить истинную причину ухудшения самочувствия и подобрать правильное лечение. Игнорирование обследования или попытки самостоятельно поставить диагноз могут привести к тому, что основное заболевание останется незамеченным и продолжит прогрессировать.

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