Последний визит премьер-министра: Кир Стармер прибыл в Киев

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Также столицу Украины посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кир Стармер прибыл в Киев

Фото: Reuters/Stefan Rousseau

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уходящий в отставку премьер–министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Киев прибыл уходящий со своего поста британский премьер Стармер», — говорится в материале.

В официальном заявлении канцелярии политика отметили, что эта поездка на Украину проходит во время последней недели Стармера на посту премьер-министра. Там же уточнили, что целью визита являются переговоры с Владимиром Зеленским.

Также в канцелярии напомнили, что именно при Стармере была создана так называемая «коалиция желающих» из 34 стран. Они обещали предоставить Киеву гарантии безопасности после того, как украинский кризис будет урегулирован. Кроме того, во время его правления Соединенное Королевство передавало Украине вооружение.

Накануне в Киев приехала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обсуждала с Зеленским интеграцию оборонных секторов, подготовку к предстоящей зиме и процесс вступления Украины в ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Великобритания присоединилась к программе Евросоюза о военном финансировании киевского режима на 90 миллиардов евро. Это позволит компаниям королевства участвовать в тендерах на получение контрактов, финансируемых за счет кредита, выделенного европейскими странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.96
0.47 88.91
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:56
Цветы у гроба и последние слова друзей: в Москве простились с Юрием Смирновым
13:53
«О чем он бредит?» — Как изменится политика Украины после назначения Корецкого
13:47
Рэпер Птаха оштрафован за пропаганду наркотиков
13:40
Максимум пользы без вреда для природы: как правильно заготавливать банный веник
13:32
Живет убийствами: один из организаторов взрыва в Монако планировал теракты в РФ
13:24
Украину охватили протесты из-за отставки министра обороны Федорова

Сейчас читают

В лесу был кто-то еще? По сюжету какого сериала пропала семья Усольцевых
Не жена и не дочь: пропавший в тайге Усольцев летал на курорты с двумя женщинами
Ушла с площадки и не вернулась: в Петербурге нашли тело трехлетней девочки
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео