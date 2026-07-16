Уходящий в отставку премьер–министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Киев прибыл уходящий со своего поста британский премьер Стармер», — говорится в материале.

В официальном заявлении канцелярии политика отметили, что эта поездка на Украину проходит во время последней недели Стармера на посту премьер-министра. Там же уточнили, что целью визита являются переговоры с Владимиром Зеленским.

Также в канцелярии напомнили, что именно при Стармере была создана так называемая «коалиция желающих» из 34 стран. Они обещали предоставить Киеву гарантии безопасности после того, как украинский кризис будет урегулирован. Кроме того, во время его правления Соединенное Королевство передавало Украине вооружение.

Накануне в Киев приехала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обсуждала с Зеленским интеграцию оборонных секторов, подготовку к предстоящей зиме и процесс вступления Украины в ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Великобритания присоединилась к программе Евросоюза о военном финансировании киевского режима на 90 миллиардов евро. Это позволит компаниям королевства участвовать в тендерах на получение контрактов, финансируемых за счет кредита, выделенного европейскими странами.

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