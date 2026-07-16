Украину охватили протесты из-за отставки министра обороны Федорова

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Сотни человек вышли на улицы Киева, Одессы, Львова и других городов страны.

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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И начинаем с кадров массовых протестов, которые в эти минуты разгораются на Украине. Сотни человек вышли на улицы Киева, Одессы, Львова и других городов из-за отставки министра обороны Федорова.

Теперь пост может занять глава МВД Игорь Клименко, который поддерживает ТЦК и методы работы военкомов. Украинцы уверены, что после его назначения случаев насильственной мобилизации станет еще больше.

Меняется сейчас все украинское правительство. Новым премьер-министром Верховная Рада менее часа назад назначила бизнесмена Сергея Корецкого. Это глава компании «Нафтогаз», и на Украине он считается человеком Тимура Миндича.

Напомню, тот в прошлом году стал фигурантом крупнейшего коррупционного скандала о хищении средств из госбюджета. В нем может быть замешан и сам Корецкий. Его подозревают в махинациях с компанией, которая фигурирует в материалах дела Миндича.

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Украину охватили протесты из-за отставки министра обороны Федорова

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