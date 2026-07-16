Крутое пике: истребитель едва не протаранил отдыхающих на пляже

Истребитель едва не протаранил отдыхающих на пляже во Флориде

Несколько нервных секунд пережили зрители воздушного парада на одном из пляжей Флориды. Там истребитель едва не протаранил людей. Любителей адреналина вираж привел в восторг. Впрочем, нашлись и те, кто не оценил опасный маневр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бухте Муравьиной Приморского края произошло обрушение моста, который отдыхающие использовали как трамплин для прыжков в воду. В момент происшествия на сооружении, по предварительным данным, находились около 20 человек.

По информации краевого министерства здравоохранения, в результате ЧП пострадали трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет, которые были госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. Предварительно, двое из них получили травмы легкой степени, еще один — средней степени тяжести.

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