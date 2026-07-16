Крутое пике: истребитель едва не протаранил отдыхающих на пляже

Эфирная новость 65 0

Кого-то из очевидцев вираж даже привел в восторг.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Истребитель едва не протаранил отдыхающих на пляже во Флориде

Несколько нервных секунд пережили зрители воздушного парада на одном из пляжей Флориды. Там истребитель едва не протаранил людей. Любителей адреналина вираж привел в восторг. Впрочем, нашлись и те, кто не оценил опасный маневр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в бухте Муравьиной Приморского края произошло обрушение моста, который отдыхающие использовали как трамплин для прыжков в воду. В момент происшествия на сооружении, по предварительным данным, находились около 20 человек.

По информации краевого министерства здравоохранения, в результате ЧП пострадали трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет, которые были госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. Предварительно, двое из них получили травмы легкой степени, еще один — средней степени тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.96
0.47 88.91
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Во Владивостоке двое строителей сорвались с высоты
15:24
Три человека погибли и семь пострадали в результате атак ВСУ по ЛНР
15:15
Собянин раскрыл детали обновления стадиона «Крылья Советов»
15:07
«Классика цензуры Запада»: Захарова об удалении мессенджера МАКС и приложений VK
15:00
Троянский еж: чем колючий зверь опасен для урожая и людей
14:49
Стук в дверь: 25-летний мужчина внезапно умер через несколько минут после обеда

Сейчас читают

Мессенджер МАКС удален из магазина приложений Google Play
В лесу был кто-то еще? По сюжету какого сериала пропала семья Усольцевых
Не жена и не дочь: пропавший в тайге Усольцев летал на курорты с двумя женщинами
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео