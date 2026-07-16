«О чем он бредит?» — Как изменится политика Украины после назначения Корецкого

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 19 0

Внутренние перестановки делаются в интересах Зеленского.

Фото, видео: Reuters/Andrii Nesterenko; 5-tv.ru

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Политолог Дудчак: назначение Корецкого премьером Украины не изменит политику

Назначение Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины не приведет к изменениям в политическом курсе страны. Об этом сообщил политолог Александр Дудчак в беседе с 5-tv.ru.

Верховная рада Украины 16 июля поддержала кандидатуру главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого на должность главы правительства. За его назначение проголосовали 289 депутатов. Ранее парламент отправил в отставку Юлию Свириденко, после чего сложили полномочия все члены кабинета министров.

По мнению Дудчака, смена премьера является внутренней перестановкой и не означает изменения подходов украинских властей.

«Никак не скажется (на политике Украины. — Прим. ред.). Потому что, хоть Зеленский там и говорит, что нужны им перемены и в политике тоже. В какой политике? О чем он бредит вообще? Это просто перестановка, ну, надо что-то менять, ничего не меняя», — заявил политолог.

Он отметил, что Корецкого представляют как специалиста в энергетической сфере, однако связывает его назначение с интересами действующей власти.

«Они ставят своего человека просто, объясняя тем, что он большой спец в области энергетики», — сказал Дудчак.

По словам эксперта, перестановки в украинском руководстве связаны прежде всего с перераспределением влияния внутри политической системы страны.

«Приставили его к тому, чтобы он правильно распоряжался активами еще одного большого специалиста коламбурского во всех городах. Так что это исходя из интересов самого Зеленского», — добавил политолог.

Дудчак также отметил, что назначение нового главы правительства не станет шагом к изменению отношений Москвы и Киева. По его словам, на Западе против таких перестановок никто не возражает.

Сергей Корецкий до назначения премьером возглавлял «Нафтогаз Украины». Согласно данным декларации, которые изучили журналисты РИА Новости, он указал ряд автомобилей и несколько компаний, оформленных на супругу и, предположительно, ее дочь.

Также Корецкий упоминался в связи с передачей под управление «Укрнафтой» компании «Укрнефтебурение», ранее связанной с бизнесменом Игорем Коломойским*.

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* — внесен в список террористов и экстремистов.

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