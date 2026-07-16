Цветы у гроба и последние слова друзей: в Москве простились с Юрием Смирновым

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 132 0

Народного артиста России не стало 11 июля.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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В Театре на Таганке прошло прощание с народным артистом России Юрием Смирновым

В Москве в Театре на Таганке состоялась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Кадры публикует 5-tv.ru.

Друзья и коллеги пришли проводить товарища и соратника в последний путь. На проекторе показывали кадры из фильмов, в которых Смирнов сыграл за свою долгую карьеру.

Актер умер 11 июля на 88-м году жизни. Ранее в театре сообщили, что Смирнов до последних дней был предан своему делу и продолжал выходить на сцену.

Будущий артист появился на свет в Москве 6 ноября 1938 года. Он начал играть в кинофильмах еще во время обучения — первой работой Смирнова стали «Девять дней одного года», а в последующие годы он исполнил десятки ролей в театре и кино.

Его самыми известными работами стали роли в таких картинах, как «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». Последним выходом Смирнова на сцену стала постановка «Земляничная поляна», в которой он исполнил главную роль.

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