Цветы у гроба и последние слова друзей: в Москве простились с Юрием Смирновым
Народного артиста России не стало 11 июля.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru
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В Театре на Таганке прошло прощание с народным артистом России Юрием Смирновым
В Москве в Театре на Таганке состоялась церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Кадры публикует 5-tv.ru.
Друзья и коллеги пришли проводить товарища и соратника в последний путь. На проекторе показывали кадры из фильмов, в которых Смирнов сыграл за свою долгую карьеру.
Актер умер 11 июля на 88-м году жизни. Ранее в театре сообщили, что Смирнов до последних дней был предан своему делу и продолжал выходить на сцену.
Будущий артист появился на свет в Москве 6 ноября 1938 года. Он начал играть в кинофильмах еще во время обучения — первой работой Смирнова стали «Девять дней одного года», а в последующие годы он исполнил десятки ролей в театре и кино.
Его самыми известными работами стали роли в таких картинах, как «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». Последним выходом Смирнова на сцену стала постановка «Земляничная поляна», в которой он исполнил главную роль.
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