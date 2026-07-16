The Guardian: дефицит солнца может быть вреднее ожогов

Солнечный свет приносит человеческому организму значительно больше пользы, чем вреда, способствуя снижению общей смертности. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на исследование журналиста Роуэна Джейкобсена.

Исследователь отмечает, что современные медицинские рекомендации слишком сильно сфокусированы на опасности ультрафиолета, хотя статистика говорит об обратном: люди, проводящие больше времени под открытым небом, живут дольше.

Согласно данным исследования 2024 года, в котором участвовало более 88 тысяч добровольцев из Великобритании, активное получение дневного света снижает риск летального исхода от любых причин на 34% по сравнению с теми, кто избегает солнца.

Даже при учете сторонних факторов, таких как диета и спорт, показатель выживаемости таких людей остается на 17% выше.

Джейкобсен в своей книге «В защиту солнечного света» подчеркивает, что кожа под воздействием лучей вырабатывает не только витамин D, но и десятки других молекул.

Эти вещества эффективно нормализуют артериальное давление, подавляют воспалительные процессы в теле, улучшают качество сна и даже повышают настроение за счет выброса эндорфинов.

Автор утверждает, что риск развития смертельно опасной меланомы часто преувеличен в сравнении с пользой для сердечно-сосудистой системы.

В Британии от рака кожи ежегодно умирает около 3500 человек, что составляет всего 1% от общего числа смертей от онкологии и болезней сердца. Институциональное предубеждение заставляет врачей советовать избегать солнца. Однако для жителей северных широт это может обернуться серьезными проблемами.

Особое внимание исследователь уделяет индивидуальным особенностям организма. Публичные рекомендации по защите от солнца изначально были разработаны в Австралии, где избыточная инсоляция и светлая кожа населения создают критические риски.

Однако в условиях северных регионов ситуация иная. Людям с высоким содержанием меланина практически не грозит рак кожи в таких широтах, зато они сильнее других страдают от нехватки света.

Тем, у кого светлые волосы и кожа, по-прежнему стоит проявлять осторожность и использовать защитные средства, но не отказываться от прогулок полностью.

Даже использование крема от загара позволяет коже получать определенные спектры излучения, которые помогают бороться с тревожностью и поддерживают биологические ритмы организма.

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