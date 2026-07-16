Египет вводит цифровые визы с QR-кодами в аэропорту Каира с 1 августа

Египет с 1 августа запускает в международном аэропорту Каира систему цифровых виз, полностью отказываясь от бумажных наклеек в паспортах. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Министерство туризма и древностей Египта в координации со всеми заинтересованными государственными органами завершило разработку новой системы въезда. Главные цели реформы — упрощение процедур для туристов и улучшение качества услуг», — говорится в сообщении.

Теперь вместо традиционной марки путешественники будут получать QR-код. Сделать это можно будет тремя способами: через специальный сайт, мобильное приложение или прямо в залах прилета, воспользовавшись автоматами самообслуживания.

Полная стоимость составит 36 долларов, из которых 30 пойдут на визовый сбор, а еще шесть долларов — на сервисное обслуживание.

Туроператоры при этом получат право оформлять коды заранее, за 48 часов до прибытия клиентов. После обкатки в столице новую технологию масштабируют на все воздушные гавани страны, включая популярные у российских туристов Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Ранее 5-tv.ru писал том, что Словакия остановила выдачу шенгенских виз россиянам.

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