«Голым ходил»: Лисовец об отдыхе за границей

Стилист Влад Лисовец заявил, что на отдыхе предпочитает ходить практически голым

Стилист Влад Лисовец этим летом побывал в Испании и Португалии, где много времени проводил на пляже. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Жертва обстоятельств».

По словам Лисовца, в Португалии он отметил свой день рождения.

Во время отпуска он ел морепродукты и наслаждался отдыхом у воды. При этом на пляже стилист предпочитал максимально открытый образ.

«Голым ходил прямо на пляж. Ну, практически голый. В трусах, в шортах и в майке», — поделился Лисовец.

Ранее 5-tv.ru писал об отдыхе заслуженной артистки России Анастасии Волочковой на Мальдивах. Там балерина отправилась со своим директором Максимом Николаевым на прогулку на гидроцикле.

Волочкова призналась, что волны ее сильно напугали, и уже через несколько минут она попросила закончить поездку, резюмировав, что экстрим — это не для нее. Уже на берегу артистка случайно задела директора ногой по голове, когда пыталась перешагнуть через него.

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