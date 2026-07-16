«Можете говорить, что я тиран»: комик Амарян запрещает жене дружить с мужчинами

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Исключение артист делает лишь для нескольких одобренных им приятелей детства супруги.

Амарян запретил жене походы в ресторан с мужчинами

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Комик Гурам Амарян не пускает жену в ресторан с друзьями-мужчинами

Комик Гурам Амарян заявил, что запрещает своей жене дружить с другими мужчинами. Об этом он рассказал в шоу блогера Иды Галич.

«Она с братом училась, и у них общая компания с детства есть. В этой компании <…> три пацана есть. Я сразу же, через неделю после того, как мы уже помолвились, я с ними посидел. Понял, кто, что. Я понял, что это нормальные ребята», — рассказал комик.

С этими мужчинами его супруге общаться можно, решил Амарян.

«Сказал ей, мол, вот с этими вообще дружи нормально. Вдвоем с другом в ресторан она не пойдет, конечно. И можете говорить, что я тиран», — откровенно заявил 32-летний артист.

Пара узаконила отношения почти год назад, закатив пышную свадьбу на пять сотен гостей с участием Басты, Зары, Сосо Павлиашвили и коллег по стендапу.

Семьи молодоженов были знакомы очень давно — Гурам даже присутствовал на бракосочетании родителей своей избранницы. Сейчас Эка Мстоян повсюду сопровождает супруга в гастрольных турах, а сам он не скрывает, что является главным ревнивцем в их союзе, о чем ранее рассказывал на шоу Павла Воли.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Юлия Пересильд и Михаил Тройник разошлись после трех лет отношений.

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