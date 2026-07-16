В Южной Корее детям до 14 лет планируют запретить заводить аккаунты в соцсетях
При этом страна — один из мировых лидеров цифровизации.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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В Южной Корее решили серьезно ограничить онлайн-контент и, в частности, социальные сети. Так, для подростков от 14 до 19 лет хотят изменить дизайн и функционал, чтобы они меньше времени проводили на платформах. Детям до 14 лет вообще могут запретить создавать учетные записи.
При том, что Южная Корея — один из мировых лидеров цифровизации. Доля активных пользователей соцсетей превышает 90% населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России на законодательном уровне планируют закрепить понятие «травля» (буллинг), распространив новые нормы на издевательства над школьниками, студентами и педагогами, в том числе в интернете. Инициатива призвана решить одну из острых проблем современного образования, однако, как показала практика, существующие механизмы борьбы с травлей зачастую неэффективны.
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