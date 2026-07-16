В Южной Корее детям до 14 лет планируют запретить заводить аккаунты в соцсетях

Эфирная новость 30 0

При этом страна — один из мировых лидеров цифровизации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Южной Корее решили серьезно ограничить онлайн-контент и, в частности, социальные сети. Так, для подростков от 14 до 19 лет хотят изменить дизайн и функционал, чтобы они меньше времени проводили на платформах. Детям до 14 лет вообще могут запретить создавать учетные записи.

При том, что Южная Корея — один из мировых лидеров цифровизации. Доля активных пользователей соцсетей превышает 90% населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России на законодательном уровне планируют закрепить понятие «травля» (буллинг), распространив новые нормы на издевательства над школьниками, студентами и педагогами, в том числе в интернете. Инициатива призвана решить одну из острых проблем современного образования, однако, как показала практика, существующие механизмы борьбы с травлей зачастую неэффективны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:20
В Польше обвинили диверсанта из Украины в серии провокационных диверсий
23:05
Россия вводит временные ограничения на ввоз фруктов и ягод из Турции
23:02
СК начал проверку после резкого ухудшения самочувствия детей в метро Петербурга
22:57
Дрон ВСУ атаковал женщину на мопеде в Курской области
22:53
В Южной Корее детям до 14 лет планируют запретить заводить аккаунты в соцсетях
22:38
Похудеть на шаурме: как блогеры зарабатывают на опасных челленджах

Сейчас читают

«Наивная»: еще одна поклонница Ильназа Галявиева обратилась к его молодой жене
Как выбрать духи, которые будут держаться весь день: главные ошибки при покупке
«Впервые слышу»: жена Галявиева резко ответила на слухи о психбольнице после свадьбы
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео