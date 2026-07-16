В Сочи задержали женщину, подозреваемую в истязании полуторагодовалого сына

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Алена Куликова
Алена Куликова 26 0

По данным следствия мать также угрожала ребенку ножом.

Уголовное дело возбудили в отношении матери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Сочи Следственный комитет возбудил уголовное дело против 38-летней местной жительницы. По данным следствия, женщину подозревают в систематическом истязании полуторагодовалого сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Сейчас она задержана.

Уголовное дело в отношении гражданки возбудили по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и статьи 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По версии правоохранителей, с июня по июль 2026 года мать находилась дома вместе с ребенком и регулярно применяла к нему силу — наносила удары по голове, туловищу и конечностям. Также следствие сообщает, что женщина подносила нож к шее малыша, создавая угрозу его безопасности.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По уголовному делу проводят необходимые проверки. Ход расследования находится на контроле руководства регионального управления Следкома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруги из штата Флорида в США три года держали взаперти и пытали дочь.

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