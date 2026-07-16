«Удалили часть мозга»: подросток покалечился во время работы на причале Петербурга

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 53 0

Вместо того, чтобы помогать пассажирам, 17-летнего парня заставили участвовать в буксировке понтонов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Подросток получил травму головы во время работы на причале Петербурга

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток Владимир получил тяжелые травмы головы во время работы на причале. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал брат пострадавшего Феликс.

Молодой человек после окончания школы устроился на подработку на причал у Медного всадника. Он должен был заниматься работой с пассажирами. Однако 7 июля его вызвали на вечернюю смену, и он участвовал в буксировке понтонов из Шкиперского канала в район Наличной улицы.

По предварительной версии, в районе третьего буя у судна оторвалась швартовая утка — металлическая деталь попала на понтон, где находился подросток, и ударила его по голове. Парень потерял сознание. Как утверждает брат пострадавшего, помощь ему оказали не сразу.

«Мне позвонили, сказали, что с Вовой случился какой-то эксцесс. Я сразу же поехал на место. Я увидел там Вову, две скорые, которые пытаются его реанимировать. Он там захлебывался в собственной крови, вообще уже как тряпка висел на каталке», — рассказал Феликс.

Пострадавшего подростка доставили в больницу имени Раухфуса, где ему провели операцию, которая продолжалась около шести часов. В результате травмы юноша получил повреждения мозга, глаза, костей глазницы и черепа.

Фото: 5-tv.ru

«Ему удалили вообще часть мозга, у него был разорван глаз, сломаны все стенки глазницы, сломаны пазухи, сломан череп в нескольких местах, открыта черепно-мозговая травма. Вова в тяжелейшем состоянии находится. То есть это уже не тот человек, который был до этого происшествия», — отметил брат.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иркутской области 14-летний мотоциклист сбил двухлетнюю девочку, которая шла вдоль дороги с бабушкой.

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