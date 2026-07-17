Оранжевые губы и черный окрас: в джунглях Конго нашли новый вид обезьян

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Приматы общаются между собой с помощью шести уникальных звуков.

В Африке обнаружили новый вид обезьян

Фото: Facebook*/Frankfurt Zoological Society/Daniel Rosengren

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Конго нашли новый вид обезьян с оранжевыми губами

Новый вид приматов с характерными оранжевыми губами обнаружили в лесах Демократической Республики Конго. Исследование об открытии опубликовали в научном журнале PLOS One, сообщает Sky News.

Небольшая обезьяна черного окраса со светлыми отметинами вокруг рта и белым пятном на хвосте обитает в национальном парке Ломами и получила официальное латинское название Colobus congoensis.

Впервые животное сфотографировали в 2008 году, однако подтвердить его реальное существование удалось только десять лет спустя во время научной экспедиции исследователя Жан-Пьера Капале. С тех пор зафиксировано более ста случаев наблюдения за приматами, которые общаются между собой с помощью шести уникальных звуков.

Авторы исследования отмечают, что это только пятый новый вид обезьян, обнаруженный в Африке за последние 75 лет. Они предложили включить Colobus congoensis в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, из-за небольшой численности популяции.

Ученые предупредили, что расширение человеческих поселений может привести к сокращению численности этих обезьян и потере их естественной среды обитания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Адыгее пенсионерка умерла после укуса обезьяны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:05
Ипотека, новостройки и дороги будущего: главные темы встречи Путина и Хуснуллина
1:44
Оранжевые губы и черный окрас: в джунглях Конго нашли новый вид обезьян
1:22
Захарова заявила о готовности РФ рассмотреть реальные предложения США по Украине
1:01
Меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за 3,75 миллиона долларов
0:42
США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана
0:23
Когда эмоции зашкаливают: как справиться с тревожностью из-за задержки авиарейса

Сейчас читают

«Наивная»: еще одна поклонница Ильназа Галявиева обратилась к его молодой жене
В центре Дубая прогремели взрывы
«Тройка по информатике»: жена задержанного в Армении россиянина возмущена происходящим
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео