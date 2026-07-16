«После наркоза отходит»: облитой кислотой петербурженке пересадили кожу

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

Во время операции удалось закрыть 98% ожогов.

Что известно об облитой кислотой петербурженке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Петербурженке, которую бывший молодой человек облил кислотой, пересадили кожу

Петербурженке Анастасии Прокофьевой, которую бывший молодой человек облил кислотой, провели операцию по пересадке кожи. Покрыть удалось 98% ожоговых поверхностей, сообщил отец ее жениха Антоний Киш.

«Операция прошла успешно, кожу пересадили на 98% ожогов. Вчера вечером сделали переливание крови. Настя после наркоза отходит, говорит внятно, хотя и с трудом», — написал он на своей странице в социальных сетях.

По словам Антония Киша, сейчас рядом с девушкой находится ее жених Антон. Следующую перевязку врачи проведут в понедельник под общим наркозом, после чего специалисты оценят, как приживается пересаженная кожа. Если процесс пройдет успешно, боли должны уменьшиться.

Также планируется косметическая операция на веке — глаз Анастасия потеряла после нападения. 

Нападение на девушку произошло 24 мая в одной из квартир Санкт-Петербурга. По версии следствия, бывший возлюбленный девушки проник к ней домой, после чего облил ее кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес несколько ножевых ранений.

Анастасию доставили в больницу, где у нее диагностировали многочисленные химические ожоги. Подозреваемого арестовали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за тяжелого физического и психологического состояния Анастасия еще долго не сможет самостоятельно работать и обеспечивать себя, поэтому родственники открыли сбор средств. Деньги будут направлены не только на оплату дорогостоящего лечения и медикаментов, но и на повседневные расходы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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