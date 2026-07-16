Оператор телесуфлера Трампа мог заработать $100 тысяч на его выступлениях

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Сотрудник сделал ставки более чем на десяток публичных речей президента США.

Что известно о скандале с оператором телесуфлера Трампа

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

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Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа Габриэль Перес мог заработать более 100 тысяч долларов (более семи миллионов рублей. — Прим. ред.) на ставках, связанных с публичными выступлениями главы государства. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, Перес, который с 2016 года работает с Трампом, использовал знания о предстоящих выступлениях президента при заключении сделок на площадке прогнозов Kalshi.

«Наша команда по надзору оперативно выявила эти сделки и передала их в CFTC (Комиссию по торговле товарными фьючерсами. — Прим. ред.), и мы сотрудничаем с регулирующими органами и помогаем им», — заявил глава отдела правоприменения Kalshi Бобби Дено в заявлении.

Как утверждают источники, следователи считают, что сотрудник сделал ставки более чем на десяток публичных выступлений Трампа за три месяца. В их числе — обращение президента к Конгрессу о положении дел в стране в феврале, выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года, а также церемония вручения Медалей почета в марте. Сейчас Перес ведет переговоры с CFTC об урегулировании обвинений.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила журналистам, что Переса отправили в неоплачиваемый административный отпуск. По ее словам, она обсудила ситуацию с Дональдом Трампом, который назвал произошедшее «позором» и лично принял решение об отстранении сотрудника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девушка едва не рассталась с бойфрендом после того, как узнала о его симпатии к Дональду Трампу. По ее словам, в начале отношений молодой человек уверял, что не поддерживает американского президента, однако позже заявил об обратном.

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