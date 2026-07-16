В Иране исключили возможность возобновления переговоров с США

Иран не собирается возобновлять переговоры с американской стороной. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Исмаил Багаи в беседе с журналистами.

«В этот момент у нас нет планов на переговоры», — сказал дипломат.

Он отметил, что сейчас ИРИ сосредоточена на готовности отразить возможную военную агрессию со стороны США. Багаи напомнил, что иранские военные силы не раз показывали, что способны отреагировать на любые действия Вашингтона.

Представитель МИД также заявил, что ирано-американское соглашение о взаимопонимании основано на взаимных обязательствах сторон. Дипломат подчеркнул, что Тегеран не собирается реализовывать свою часть договоренностей в одностороннем порядке.

«В случае их нарушений другой стороной мы также воздержимся от исполнения своих обязательств», — уточнил Багаи.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий в регионе и начало переговорного процесса. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении достигнутых договоренностей и эскалации конфликта.

Вашингтон обвиняет Тегеран в неправомерных действиях в Ормузском проливе и наносит удары по городам ИРИ. В ответ иранские силы атакуют американские военные объекты в странах Ближнего Востока.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о продолжении диалога с исламской республикой, несмотря на глубокое недоверие к ее руководству.

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