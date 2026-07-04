«Не просто рублевская Ш»: Деревянко об успехах жены в кино

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 53 0

Супруга артиста сейчас работает сразу над тремя ролями.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Павел Деревянко помогает супруге Зое Фуць осваивать актерскую профессию

Актер Павел Деревянко помогает своей супруге Зое Фуць строить карьеру в кино. Об этом пара рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии своего бутика FABZP.

«Я никогда не думал, что Зоя будет актрисой. Сейчас у нее три роли уже на лето в трех разных проектах. И одна из них большая роль, характерная. Не просто какой-то рублевской Ш. Понимаете, да?» — рассказал Деревянко.

По словам артиста, первый актерский опыт его жены получила в пятом сезоне сериала «Беспринципные». После этого ей стали поступать новые предложения.

Сначала Павел не помогал супруге в актерской карьере, но теперь поддерживает ее в этом начинании.

«В кино (Павел. — Прим. ред.) сейчас помогает. Вот когда я снималась в „Беспринципных“, тогда не помогал», — заявила Зоя.

Павел Деревянко и Зоя Фуць вместе с 2021 года. Весной 2025-го актер сделал возлюбленной предложение на футбольном стадионе перед матчем «Динамо» Москва — «Акрон» Тольятти, а в августе того же года пара сыграла свадьбу в Барвихе.

У Деревянко две дочери от предыдущих отношений, у Фуць — двое сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Деревянко готов стать отцом еще не один раз.

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