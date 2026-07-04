«Не просто рублевская Ш»: Деревянко об успехах жены в кино
Супруга артиста сейчас работает сразу над тремя ролями.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Павел Деревянко помогает супруге Зое Фуць осваивать актерскую профессию
Актер Павел Деревянко помогает своей супруге Зое Фуць строить карьеру в кино. Об этом пара рассказала корреспонденту 5-tv.ru на открытии своего бутика FABZP.
«Я никогда не думал, что Зоя будет актрисой. Сейчас у нее три роли уже на лето в трех разных проектах. И одна из них большая роль, характерная. Не просто какой-то рублевской Ш. Понимаете, да?» — рассказал Деревянко.
По словам артиста, первый актерский опыт его жены получила в пятом сезоне сериала «Беспринципные». После этого ей стали поступать новые предложения.
Сначала Павел не помогал супруге в актерской карьере, но теперь поддерживает ее в этом начинании.
«В кино (Павел. — Прим. ред.) сейчас помогает. Вот когда я снималась в „Беспринципных“, тогда не помогал», — заявила Зоя.
Павел Деревянко и Зоя Фуць вместе с 2021 года. Весной 2025-го актер сделал возлюбленной предложение на футбольном стадионе перед матчем «Динамо» Москва — «Акрон» Тольятти, а в августе того же года пара сыграла свадьбу в Барвихе.
У Деревянко две дочери от предыдущих отношений, у Фуць — двое сыновей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Деревянко готов стать отцом еще не один раз.
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