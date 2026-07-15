Армия России поразила украинские логистические центры и базы БПЛА

Кроме того, уничтожены пункты расположения боевиков ВСУ и иностранных наемников в 153-х районах.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные Силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной сети, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также места хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия.
Кроме того, уничтожены пункты расположения украинских боевиков и иностранных наемников в 153-х районах.
Ранее Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань» нанесли удар по газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 15 июл
- Армия России уничтожила используемую ВСУ газораспределительную станцию
- 15 июл
- ВС РФ поразили контейнеровоз и три сухогруза в портах Украины
- 15 июл
- Су-34 уничтожил склад беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 июл
- САУ «Акация» уничтожила опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 июл
- Армия России поразила два украинских сухогруза на подходе к порту «Одесса»
- 14 июл
- Саперы «открывают» дорогу технике в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 июл
- В России анонсировали новый обмен пленными с Украиной
- 13 июл
- Российские беспилотники поразили два сухогруза в Одесской области
- 13 июл
- Минометный огонь накрыл пункты управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 июл
- Вертолет Ми-28НМ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
73%
Нашли ошибку?