Силы ПВО России за ночь сбили 349 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 349 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в канале оборонного ведомства в МАКС.

Дроны сбили над территориями Московского региона, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Ростовской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Самарской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в ходе массированной атаки противника средства ПВО сбили 519 украинских БПЛА над регионами России.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.

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