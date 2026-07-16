Силы ПВО за ночь сбили 375 украинских дронов над российскими регионами

БПЛА были поражены над Белгородской, Курской, Брянской и другими областями.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 15 на 16 июля сбили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства в мессенджере МАКС.
БПЛА были поражены над Белгородской, Курской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Липецкой, Тверской, Тульской и Ярославской областями.
Ранее силы ПВО сбили 288 целей над регионами России, около 20 из них — над Ростовской областью.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) по денацификации и демилитаризации Украины. Причем для ударов боевики используют не только беспилотники, но и ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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