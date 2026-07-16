Силы ПВО за ночь сбили 375 украинских дронов над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 15 на 16 июля сбили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства в мессенджере МАКС.

БПЛА были поражены над Белгородской, Курской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Липецкой, Тверской, Тульской и Ярославской областями.

Ранее силы ПВО сбили 288 целей над регионами России, около 20 из них — над Ростовской областью.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) по денацификации и демилитаризации Украины. Причем для ударов боевики используют не только беспилотники, но и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.