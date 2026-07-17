«Полицейские сказали»: кто убил украинского боксера Карпачева

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Вместе со спортсменом была расстреляна и его мать.

Кто убил боксера Карпачева

Фото: www.globallookpress.com/Dmytro Smolienko

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Отец убитого боксера Карпачева: к трагедии причастны боевики ВСУ

К убийству бронзового призера чемпионата Европы среди школьников Владислава Карпачева причастны четыре человека. Об этом ТАСС рассказал отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

«Один местный (боевик ВСУ — Прим. ред.) с Межевой (Днепропетровской области. — Прим. ред.), который стрелял. Один (боевик ВСУ — Прим. ред.) — из Львова и один, я не знаю откуда, но они (полицейские. — Прим. ред.), сказал таксист. И наводчица», — уточнил родитель боксера.

Трагедия произошла в селе Гришино под Красноармейском. Вместе с ним была убита и мать спортсмена. Женщину и боксера расстреляли из автомата. В мать выстрелили семь раз, в молодого человека — пять. Кроме того, на теле Карпачева были следы пыток.

Известно, что преступников навела дочь кумы Карпачевых — Елена Кислая. Они не только убили мать и сына, но и украли восемь тысяч долларов, небольшую сумму в гривнах и поддержанную иномарку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании бывший вышибала и боксер-любитель убил двух своих жен. Один раз он инсценировал несчастный случай, а во второй — самоубийство.

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