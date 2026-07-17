«Пусть у всех будут мамы!» — Галыгин о боли разлуки ребенка с матерью

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 45 0

По его словам, такие истории не должны повторяться в реальной жизни.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Вадим Галыгин: историю разлуки матери и ребенка лучше оставить для кино

Разлука ребенка с матерью — это очень страшное испытание. Об этом заявил телеведущий Вадим Галыгин в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время озвучивания мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» от дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

«Мама — это святое. И не дай бог кому-то пережить расставание с ней. Вообще, если разобрать, это же страшно — маленький ребенок очнулся, а мамы нет рядом. Это ужасно, этого быть не должно», — сказал он.

Артист подчеркнул, что такие тяжелые истории стоит оставлять для кино и мультфильмов, но никак не для реальной жизни. Вадим также признался, что даже не представляет, как с этим можно справиться.

«Переживать эту историю лучше исключительно на экране. Пусть такие истории живут только на экране в художественном плане — в мультфильмах и кино. Потому что как это пережить в жизни — я даже не берусь отвечать на этот вопрос. Пусть у всех будут мамы!», — добавил Галыгин.

Мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» — работа, основанная на известной сказке Дины Непомнящей «Мама для мамонтенка». В центре истории — мамонтенок Пушистик, который после длительного сна отправляется в далекую и загадочную Африку на поиски своей мамы. Пушистику и его верному другу Тупику предстоят невероятные приключения.

Ранее Вадим Галыгин назвал маму лучшим другом.

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