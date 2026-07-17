Молодость не спасает: новые поколения стареют быстрее своих предшественников

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 51 0

Это требует пересмотра подходов к ранней диагностике опасных заболеваний.

Новые поколения более здоровые чем предыдущие или нет

Фото: © Getty Images/Dennis Hallinan/Contributor

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Yahoo: новые поколения стареют быстрее своих предшественников

Биологическое старение молодых людей сегодня происходит значительно быстрее, чем у представителей старших поколений в том же возрасте. Об этом сообщило Yahoo News со ссылкой на данные исследователей из Университета Вашингтона.

Специалисты подчеркивают, что существенный разрыв между хронологическим возрастом (количеством прожитых лет) и биологическим состоянием организма напрямую коррелирует с ростом заболеваемости раком.

В частности, ученые обнаружили связь между преждевременным старением иммунной системы и ранним развитием рака легких, а также зависимость между старением жировой ткани и возникновением колоректального рака у молодых пациентов.

Дополнительные опасения выражают специалисты Клиники Майо, которые отмечают глобальный рост случаев гипертонии среди молодежи и людей среднего возраста. Если раньше высокое кровяное давление считалось проблемой пожилых людей или пациентов с диабетом, то сейчас болезнь все чаще диагностируют у тех, кто выглядит абсолютно здоровым.

Врачи предупреждают, что без должного лечения гипертония может долгое время протекать бессимптомно, провоцируя развитие деменции, сердечную недостаточность, инсульты, а также серьезные поражения почек и органов зрения.

Общую картину дополняют выводы экспертов из Эдинбургского университета и Института Макса Планка. Согласно их исследованиям, каждое новое поколение подвергается спонтанным генетическим мутациям, которые со временем снижают общую приспособленность и физическую выносливость популяции.

На фоне обилия советов по фитнесу и здоровому питанию в социальных сетях реальное состояние здоровья молодежи вызывает серьезную обеспокоенность медиков, так как современные люди оказываются более уязвимыми к возрастным недугам, чем их предки.

Исследователи называют этот феномен биологическим опережением времени, которое требует пересмотра подходов к ранней диагностике опасных заболеваний.

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