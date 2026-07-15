Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Ранее в отставку ушла премьер-министр Юлия Свириденко.

Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины

Фото: FILIP SINGER/ТАСС

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Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил уход с должности и рассказал о задачах, которые ему не удалось завершить за время работы в ведомстве. О своей отставке Федоров написал в Telegram-канале.

Ранее Верховная рада Украины отправила в отставку премьера страны Юлию Свириденко. Она проработала на этой должности год — с 17 июля 2025 года. Вместе с премьером в отставку отправилось и все правительство Украины. Данное решение поддержало 258 народных депутатов. Как пишет украинское издание «Страна.ua», до формирования нового правительства обязанности премьера будет исполнять Денис Шмыгаль. С января 2026 года он занимал пост первого вице-премьера и министра энергетики Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский предложил назначить на должность премьер-министра действующего генерального директора «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Параллельно Зеленский сообщил, что обсуждается замена дипломатического корпуса страны, однако детали раскрывать не стал.

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Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины

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