Шутка оказалась пророческой: история любви Светланы и Александра Масляковых длиною в 53 года

Вдова Александра Маслякова пережила мужа почти на два года

Светлана Маслякова ушла из жизни 17 июля, спустя почти два года после смерти своего главного человека, — Александра Маслякова. Их история любви длилась 53 года: от первой встречи в коридорах Центрального телевидения до последних дней, когда она оставалась его самым близким человеком, защитником и опорой.

Она никогда не была ведущей, не произносила тосты с экрана и не ловила на себе свет софитов. Но именно за кулисами Светлана Анатольевна создавала ту самую атмосферу, без которой «Клуб веселых и находчивых» мог бы не стать легендой. Для участников КВН она была «мамой» игры, а для Александра Маслякова — женщиной, которая была рядом всю жизнь.

Зрители годами путали ее с экранной партнершей мужа Светланой Жильцовой, не подозревая, что настоящая Светлана Маслякова была той самой невидимой силой, которая держала на плечах целую эпоху КВН. Коллеги называли ее «танком» — человеком с невероятной волей, характером и преданностью делу.

Их любовь началась с шутки: когда юную ассистентку впервые представили Александру Маслякову, он сказал: «Еще одна невеста пришла». Тогда никто не мог предположить, что эти слова окажутся пророческими и станут началом одного из самых крепких союзов в истории отечественного телевидения.

История любви Светланы и Александра Масляковых — в материале 5-tv.ru.

«Еще одна невеста пришла»: шутка, которая стала началом большой любви

Жизнь и смерть: история любви Светланы и Александра Масляковых длиною в 53 года. Фото: Александр Божко/ТАСС

Светлана Анатольевна Маслякова (в девичестве Семенова) родилась 11 октября 1947 года в Москве. Ее детство пришлось на тяжелые послевоенные годы, что закалило ее характер, сделав ее скромной, но волевой и ответственной.

После школы она не стала поступать в театральный, а устроилась работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения на должность ассистента режиссера.

Именно там, в 1966 году, она и встретила свою судьбу. В «Клуб веселых и находчивых» пришла 18-летняя Светлана, где ведущим уже два года работал 24-летний Александр Масляков. когда девушку представили ведущему, он пошутил.

«Еще одна невеста пришла», — сказал тогда Масляков.

Шутка оказалась пророческой.

Пять лет они просто дружили и работали бок о бок. Однако в один из дней, во время прогулки в Ленинграде, между ними произошла ссора. Чтобы загладить вину, Александр встал на одно колено и сделал предложение. Ответ Светланы был коротким и практичным: «Когда идем в ЗАГС?».

В конце октября, 22 числа, 1971 года они поженились. Свадьбу сыграли с размахом — в ресторане гостиницы «Украина» собралось около 80 гостей. Так началась история длиною в почти 53 года.

После свадьбы КВН неожиданно закрыли, и супругов развели по разным редакциям. Светлана работала режиссером в главной редакции Центрального телевидения. Параллельно она получила образование во Всесоюзном заочном юридическом институте.

Когда в 1986 году КВН возродился, Светлана пришла в него уже не робкой ассистенткой, а опытным профессионалом. Она стала главным режиссером проекта, а в 1993 году — бессменным режиссером телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (АМиК).

Интересно, что ее роль часто оставалась невидимой для зрителей, что порождало забавные курьезы. Многие годы аудитория была уверена, что женой Александра является его экранная партнерша Светлана Жильцова. Когда в титрах передачи появилось имя «Режиссер — Светлана Маслякова», почитатели КВН бросились поздравлять с этим событием Жильцову.

Любовь, которую не смогли разрушить ни слава, ни испытания

Жизнь и смерть: история любви Светланы и Александра Масляковых длиною в 53 года. Фото: legion-media

Александр Масляков был одним из немногих мегапопулярных телеведущих, кто ни разу не изменил жене. На пике популярности у их подъезда дежурили поклонницы, но он не обращал на них внимания. Деньги, слава и прочие соблазны не заставили его предаваться порокам. Вся его жизнь была посвящена работе и семье.

В 1980 году у пары родился сын Александр Масляков-младший. Он пошел по стопам отца: окончил МГИМО, но предпочел дипломатической карьере работу на телевидении. Сейчас он возглавляет компанию «АМиК» и продолжает дело отца. Внучка Таисия, которой сегодня около 20 лет, также связала свою жизнь с КВН.

Главным же событием в семейной жизни стала золотая свадьба, которую Масляковы отметили в 2021 году. На торжестве Александр Васильевич произнес трогательный тост, который стал его признанием в любви к супруге.

«В то время не было предположений, что все это затянется на пятьдесят лет. Но выясняется, что это совсем неплохо. Потому что 50 лет с этой красивой девушкой — это счастье. И поверьте, от года к году отношения становятся все счастливее», — делился ведущий.

Однако уже через несколько месяцев после юбилея в семью пришло горе. В начале 2022 года у Маслякова диагностировали злокачественное новообразование в легком. Два года он мужественно боролся с болезнью. Родные «держали оборону» и не сообщали посторонним о болезни главы семьи.

Когда Александр Васильевич проходил лечение и не мог ответить на звонки коллег и товарищей, трубку брала Светлана Анатольевна — ссылалась на недомогание мужа, простуду или насморк. Так жена охраняла покой Александра Васильевича, скрывая от посторонних правду о его болезни.

Восьмого сентября 2024 года Александр Масляков скончался на 83-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Жизнь после смерти мужа

Жизнь и смерть: история любви Светланы и Александра Масляковых длиною в 53 года. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Светлана Маслякова ушла из жизни, оставив после себя богатое наследие и завершив целую эпоху в истории «Клуба веселых и находчивых».

До последнего дня она оставалась главным редактором телеканала «КВН ТВ» и продолжала хранить ту самую «планету КВН», которую создавала вместе с мужем.

Светлана Анатольевна, пройдя вместе с мужем путь длиной в 53 года, останется в памяти коллег как «настоящий танк», человек, который вместе с Александром Васильевичем выстроил и сохранил главную игру страны.