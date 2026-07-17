Названа причина смерти вдовы Александра Маслякова

Причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь

Причиной смерти вдовы Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС сообщил ее сын Александр.

Светлана Маслякова пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет, начав работу ассистентом режиссера в молодежной редакции Центрального телевидения. Вскоре она стала режиссером программы и более полувека участвовала в создании проекта.

За годы работы Маслякова стала одной из ключевых фигур Клуба веселых и находчивых. Она занималась развитием передачи, формировала ее стиль и помогала сохранять традиции проекта. В 1971 году она вышла замуж за Александра Маслякова, с которым прожила более 50 лет.

После закрытия КВН в 1972 году Светлана Маслякова работала в Главной редакции пропаганды. В 1993 году она вернулась к проекту и стала бессменным режиссером творческого объединения «АМиК». Позже ее сын Александр Масляков — младший продолжил семейное дело и возглавил объединение.

В 2016 году Светлана Маслякова заняла должность главного редактора телеканала «КВН ТВ». На протяжении последних лет она продолжала поддерживать развитие проекта и оставалась частью команды КВН.

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