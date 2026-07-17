Названа причина смерти вдовы Александра Маслякова

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 118 0

О ней сообщил сын Светланы Масляковой.

Из-за чего умерла Светлана Маслякова

Фото: TASS

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Причиной смерти Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь

Причиной смерти вдовы Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС сообщил ее сын Александр.

Светлана Маслякова пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет, начав работу ассистентом режиссера в молодежной редакции Центрального телевидения. Вскоре она стала режиссером программы и более полувека участвовала в создании проекта.

За годы работы Маслякова стала одной из ключевых фигур Клуба веселых и находчивых. Она занималась развитием передачи, формировала ее стиль и помогала сохранять традиции проекта. В 1971 году она вышла замуж за Александра Маслякова, с которым прожила более 50 лет.

После закрытия КВН в 1972 году Светлана Маслякова работала в Главной редакции пропаганды. В 1993 году она вернулась к проекту и стала бессменным режиссером творческого объединения «АМиК». Позже ее сын Александр Масляков — младший продолжил семейное дело и возглавил объединение.

В 2016 году Светлана Маслякова заняла должность главного редактора телеканала «КВН ТВ». На протяжении последних лет она продолжала поддерживать развитие проекта и оставалась частью команды КВН.

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Названа причина смерти вдовы Александра Маслякова

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