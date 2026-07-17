Она была в тени великого мужа, но держала КВН в своих руках: повороты судьбы Светланы Масляковой

Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

Светлана Маслякова ушла из жизни 17 июля 2026 года на 79-м году жизни. Для большинства зрителей она навсегда осталась «тенью великого шоумена» — женой Александра Маслякова, которая почти никогда не появлялась на экране.

Но для мира КВН она была фигурой не менее значимой, чем ее знаменитый муж: режиссером, который на протяжении десятилетий держал в руках все закулисное устройство главной юмористической игры страны.

Московское детство и первый шаг в телевидение

Биография режиссера КВН Светланы Масляковой: судьба, жизнь и причина смерти жены юмориста Александра Маслякова. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Светлана Анатольевна Маслякова (в девичестве Семенова) родилась 11 октября 1947 года в Москве. Страна оправлялась после войны, и детство будущего режиссера пришлось на непростые времена — время дефицита и восстановления. С ранних лет она проявляла упорство и ответственность: помогала матери по дому, много читала.

Окончив школу, Светлана пошла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения — и это решение определило всю ее дальнейшую жизнь.

Параллельно она получила образование во Всесоюзном заочном юридическом институте. Но юриспруденция так и осталась дипломом: телевидение захватило ее целиком.

Знакомство с КВН и с будущим мужем

Биография режиссера КВН Светланы Масляковой: судьба, жизнь и причина смерти жены юмориста Александра Маслякова. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

1966 год стал для Светланы судьбоносным. Она пришла в КВН в качестве ассистента режиссера. В те годы программу вели двое — Александр Масляков и Светлана Жильцова. Именно тогда Семенова встретила человека, с которым проживет больше полувека.

Их знакомство произошло за кулисами. Александр Масляков тогда был ведущим, а Светлана только начинала осваивать профессию.

«Однажды я пришел на репетицию КВН в телевизионный театр. Тогда многие передачи там снимались. И вот смотрю — сидит наш режиссер Белла Сергеева, а рядом с ней симпатичная девушка. Белла говорит: „Вот, Саша, познакомься. Это Светлана, и она будет у нас работать“. „Отлично! — говорю я. — Еще одна невеста!“. Как в воду глядел. Через пять лет мы поженились. Вместе работали в молодежной редакции. Потом она ушла в другую редакцию, и около двадцати лет мы трудились в разных местах. Сейчас Светлана — режиссер КВН», — рассказывал Александр Масляков в интервью KP.RU.

Как вспоминали позже коллеги, она быстро завоевала доверие команды — чувство юмора, понимание аудитории и умение управлять процессом выделяли ее среди других. Именно тогда многие в съемочной группе поняли: эта девушка не просто ассистент, она будущий стержень всего проекта.

2 октября 1971 года Светлана Семенова и Александр Масляков стали мужем и женой. Свадьба была скромной, но значимой: пригласили около восьмидесяти гостей. Однако это событие породило курьез, который долгие годы будоражил зрительские умы.

Дело в том, что после свадьбы в титрах программы вместо «ассистент режиссера Светлана Семенова» появилось «Светлана Маслякова». И зрители были уверены: их любимая ведущая Светлана Жильцова наконец вышла замуж за своего соведущего. Эта путаница продолжалась десятилетия.

«Ассистентом режиссера была Светлана, не помню ее девичью фамилию. Они с Сашей поженились, и супруга взяла фамилию мужа. А я в конце каждой передачи зачитывала имена тех, кто готовил эфир. Звучало „Светлана Маслякова“ — дальше, наверное, зрители уже и не слушали. Видят меня, я произношу: „Светлана Маслякова“ — ну и сделали выводы. Полетели поздравительные письма. После первого посмеялись, дальше уже не обращали внимания, поскольку писем было очень много», — рассказывала позже сама Светлана Жильцова журналу «Караван историй».

Жили новобрачные скромно, а первые пять лет и вовсе с родителями Маслякова в крошечной квартире.

В 1980 году в семье Масляковых родился сын, которого назвали Александром — в честь отца. Мальчик рос за кулисами КВН, впитывая атмосферу игры с детства. Никто тогда не знал, что именно он станет продолжателем династии — сначала ведущим, а затем и президентом «АМиКа».

Сам Александр-младший позже признавался, что детство прошло в гримерках и съемочных павильонах. А мама, Светлана Анатольевна, была для него не просто родительницей, а главным наставником в мире телевидения.

Жизнь в КВН и ради КВН

Биография режиссера КВН Светланы Масляковой: судьба, жизнь и причина смерти жены юмориста Александра Маслякова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В 1972 году КВН закрыли. Программа, собиравшая миллионы зрителей, исчезла из эфира на целых 14 лет.

Светлана Маслякова не ушла с телевидения. Напротив — заняла пост режиссера в главной редакции Центрального телевидения. Работа в идеологическом отделе советского телевидения требовала железной выдержки. Но Светлана справлялась.

«Саше была нужна именно такая спутница жизни, как Света. Он человек достаточно мягкий. А она настоящий танк. Все твердо держит в своих руках.

<…> Свете я очень благодарен за помощь с раскруткой ансамбля «Лейся, песня». Она работала режиссером программы «Человек и закон». И через коллег устроила нам съемку в программе «Служу Советскому Союзу», где мы исполнили пять или шесть песен», — рассказывал позже продюсер Михаил Плоткин «Экспресс-газете».

В 1986 году КВН вернулся. И одной из главных фигур этого возрождения стала именно Светлана Маслякова. Она не просто вернулась к режиссуре — она фактически заново выстроила программу. Ввела новые правила, усовершенствовала сценарии, создала систему отбора участников. С тех пор Светлана стала бессменным режиссером постсоветской версии КВН.

В 1993 году Светлана покинула Центральное телевидение и полностью сосредоточилась на работе в творческом объединении «Александр Масляков и компания» (АМИК). С этого момента КВН стал не просто телепрограммой, а целой индустрией. И Светлана стояла у руля этого огромного механизма.

«Она очень волевая женщина, с сильным характером, властная. Ее боялись, в основном, операторы и техники. Такая настоящая русская женщина, так могу ее охарактеризовать. Хозяйственная», — рассказывал чемпион Высшей лиги 2002 года Сергей Писаренко.

В 2016 году Светлана Маслякова стала главным редактором нового телеканала «КВН ТВ», созданного АМИК и «Газпром-медиа». Казалось, она уже достигла всего, но продолжала работать. Даже когда возраст давал о себе знать.

Она по-прежнему участвовала в конкурсных отборах, просматривала выступления команд, корректировала программы. Как говорили коллеги, она была «вторым лицом после Александра Маслякова на планете КВН».

Потеря мужа

Биография режиссера КВН Светланы Масляковой: судьба, жизнь и причина смерти жены юмориста Александра Маслякова. Фото: legion-media

В сентябре 2024 года Александр Масляков-старший ушел из жизни. Для Светланы это стал тяжелейший удар. Они прожили вместе более 50 лет — с 1971 года до самой его смерти.

После смерти мужа она осталась одним из основных наследников его бизнеса. Адвокаты отмечали, что именно Светлана Анатольевна, с которой Масляков вел общий бизнес более полувека, являлась главной наследницей.

Но даже в горе она продолжала держать все под контролем. Когда журналисты спросили, кто теперь будет руководить КВН, Светлана ответила с присущей ей прямотой.

«И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он», — сказала она, имея в виду сына, Александра Маслякова-младшего.

Смерть Светланы Масляковой

Биография режиссера КВН Светланы Масляковой: судьба, жизнь и причина смерти жены юмориста Александра Маслякова. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Стало известно, что 17 июля 2026 года Светланы Масляковой не стало. Ей было 78 лет.

КВН, который мы знаем сегодня, — это во многом ее заслуга. Ее характер, ее воля, ее умение держать удар сделали программу именно такой, какой ее сейчас любят миллионы зрителей.